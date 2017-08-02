Вернулись к корням

За три года россияне стали беднее на 20 процентов, а треть граждан пытаются сэкономить на продуктах питания, более активно используя ресурсы подсобных хозяйств. Таковы промежуточные итоги кризиса, который привел к девальвации рубля, всплеску инфляции и падению доходов населения. «Лента.ру» попыталась разобраться, насколько обострилась в России проблема бедности.

Минус 20 процентов

Грядка, лопата и картошка — эти символы уходящей эпохи снова возвращаются к жизни. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты мониторинга экономической ситуации в России, подготовленного РАНХиГС. Со ссылкой на опрос Института социологии РАН эксперты указывают, что 32 процента населения занимаются производством продуктов в подсобных хозяйствах ради улучшения материального положения и обеспечения себя едой (при этом 5 процентов респондентов рассказали, что торгуют продуктами со своих участков). Три года назад, весной 2014 года, доля подкармливающихся с земли граждан была значительно ниже — она составляла 20 процентов.

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«Таким образом, в поведении граждан преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса "выживания" в 1990-х годах, а не активные инновационные практики», — сказано в мониторинге РАНХиГС.

При этом резкого ухудшения благосостояния россиян не наблюдается. Так, в июне, впервые с начала 2016 года, реальные доходы населения не упали. Далее, число малоимущих в стране по итогам первого квартала сократилось на 1,6 миллиона человек, а уровень бедности снизился до 15 процентов. Казалось бы, наблюдается тенденция к улучшению экономической ситуации. Но не все так просто.

Первое явление — отсутствие наблюдаемого падения доходов — пока еще не закрепилось, чтобы значимо повлиять на благополучие граждан. Доходы снижались три года и до сих пор не восстановились до докризисных показателей. Второе — уменьшение количества бедных — связано с фактором статистики. Дело в том, что прожиточный минимум в первом квартале достиг 9909 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го он вырос всего на 1,4 процента. При этом номинальные доходы россиян поднялись на 4,4 процента. Этот разрыв и позволил 1,6 миллиона человек выпасть из класса малоимущих. То есть они стали получать больше 9909 рублей и по статистике перестали быть бедными.

В целом же, реальные доходы россиян с осени 2014 года по весну 2017 года упали почти на 20 процентов. Благосостояние населения ухудшалось на протяжении 31 месяца. Роль в этом процессе во многом сыграла инфляция. За указанный период цены на продукты поднялись на 28,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 26,2 процента, услуги — на 21,3 процента.

Судя по опросам населения, а также с учетом подорожавших за три года продуктов и не увеличившихся за это же время реальных доходов, экономия за счет собственных огородов становится распространенной практикой.

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Экономия или стиль жизни?

Впрочем, у данного вопроса есть и другая сторона. Для многих россиян участок земли, свой огород, несколько грядок — это не столько источник продуктов питания, сколько часть образа жизни. Многие поколения даже городских жителей имеют тот или иной опыт работы с сельскохозяйственными культурами. И далеко не всегда данный опыт приобретался с целью экономии или сокращения потребления товаров из магазинов. При этом эксперты, опрошенные «Лентой.ру», считают, что ситуация с бедностью в стране остается весьма тревожной. И в скором времени она может стать реальной экономической проблемой.

Ирина Козина, профессор факультета социальных наук ВШЭ:

«Население очень дифференцировано по доходам, по стилю жизни. Я не думаю, что выращивание продуктов вообще когда-то являлось стратегией выживания у кого-то в России, кроме жителей сельской местности.

У городских людей такого не было и в 1990-е. Для них это скорее культурный элемент, элемент стиля жизни. Для них расходы, например, на транспортировку, будут больше, чем возможный выигрыш от своих хозяйств. В то же время, есть беднейшее население, особенно в деревнях, для которых огород — важная часть дохода.

Клочок земли есть у большинства населения — не факт, впрочем, что все воспринимают его как элемент личного подсобного хозяйства».

Николай Арефьев, зампред комитета Госдумы по экономической политике:

«Можно, конечно, возвращаться к натуральному хозяйству. Но что мешает наладить собственное производство? Ведь у нас правительство занимается мониторингами, прогнозами, как гидрометобсерватория, инвестиционным климатом, конкурентной средой. На эти цели бюджет тратит миллиарды, но дела идут год от года все хуже.

Нет бы строить заводы, фабрики, колхозы, совхозы, агрофирмы — как это все делают. Так можно было бы механизированным способом вырабатывать больше товаров народного потребления и продовольствия, чем когда это делается с мотыгой и лопатой на дачных участках.

У нас производительность труда в 12 раз ниже, чем в Европе. Потому что там весь труд сельскохозяйственного работника механизирован. А нам говорят: "Этого не надо, давайте замкнемся на огород". Но так мы с голоду помрем. Потому что сельское население не способно обеспечить продуктами горожан».

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка:

«В этот кризис впервые с начала века стало расти число людей с доходами ниже прожиточного минимума. Даже в 2008 году численность такого населения падала. Эти цифры — явный сигнал того, что число бедных в России растет, поэтому вполне логичны и изменения в поведении.

Но средние доходы в реальном выражении будут расти, они и сейчас уже увеличиваются. В то же время, сейчас в мире происходят достаточно сильные технологические изменения. Из-за санкций у России могут возникнуть проблемы с внедрением этих изменений в свою экономику.

В результате у нас будет расти численность населения, навыки которого будут не слишком востребованы в меняющейся экономике. Даже если в среднем доходы будут расти, уровень бедности и неравенство начнут представлять собой экономическую проблему».