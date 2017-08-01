За три года россияне стали беднее на 20 процентов

C октября 2014 года по май 2017 года реальные доходы россиян снизились на 19,2 процента. Благосостояние граждан снижалось на протяжении 31 месяца. Такие данные содержатся в докладе ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», который есть в распоряжении «Ленты.ру». При этом реальный размер пенсий с октября 2014-го по апрель 2017-го упал на 6,9 процента.

«С начала периода экономической нестабильности — ноября 2014 года — прирост потребительских цен к концу мая 2017 года составил 25,7 процента», — указывают эксперты ВШЭ.

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При этом продукты питания подорожали на 28,5 процента, непродовольственные товары — на 26,2 процента, услуги — на 21,3 процента.

31 июля РАНХиГС сообщила, что наиболее распространенной стратегией улучшения материального положения для населения России в 2017 году стало производство продукции в личном подсобном хозяйстве. Этим занималось 32 процента респондентов. «Таким образом, в поведении граждан преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса "выживания" в 1990-х годах, а не активные инновационные практики», — говорилось в исследовании.