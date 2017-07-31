Реальные доходы россиян перестали падать впервые за полтора года

В июне 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения не изменились в сравнении с тем же месяцем 2016 года. Об этом сообщается в мониторинге экономической ситуации РАНХиГС, поступившем в «Ленту.ру». Отсутствие падения реальных доходов фиксируется впервые с января 2016 года.

Как отмечают аналитики РАНХиГС, исключением мог бы считаться январь 2017-го, но там рост располагаемых доходов был связан с единовременной пенсионной выплатой.

В целом в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 1,4 процента, в то время как реальная заработная плата увеличилась на 2,7 процента.

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При этом устойчивый рост реальной заработной платы отмечается менее года (с августа 2016 года) и пока не привел к восстановлению ее докризисного уровня. Так, в мае 2017 года реальная зарплата составила 96,1 процента от уровня мая 2014 года, при этом реальный размер назначенных пенсий оказался равен 91,9 процента от показателя мая-2014.

В обзоре отмечается, что сокращение реальных доходов населения на фоне роста наблюдаемой реальной зарплаты может свидетельствовать о снижении окладов в неформальном секторе экономики, а также о перераспределении средств в пользу «белого» сектора.

Доходы населения России снижались на протяжении трех лет подряд. В 2016-м падение составило 5,9 процента в реальном выражении. В 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов на один процент.