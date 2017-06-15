Президент признал неочевидность экономического роста для россиян

Падение реальных доходов населения и всей экономики было очень серьезным в последние годы, поэтому россиянам пока сложно почувствовать рост ВВП. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. «Я считаю эту проблему самой важной и самой острой», — сказал глава государства.

Путин добавил, что реальная заработная плата в 2016 году выросла на 0,7 процента, а в апреле рост составил 2,3-2,4 процента.

В конце мая Внешэкономбанк опубликовал отчет, в котором значилось, что реальные доходы населения в начале 2017 года продолжили снижение, даже несмотря на возобновление экономического роста, и в апреле достигли уровня 2009 года.

22 мая Росстат сообщал, что реальные располагаемые денежные доходы населения упали в апреле на 7,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Доходы населения снижались на протяжении трех лет подряд. Так, в прошлом году падение составило 5,9 процента в реальном выражении. В 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов на один процент.