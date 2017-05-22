Реальные доходы россиян снизились на восемь процентов

Спад реальных располагаемых денежных доходов российских граждан составил в апреле 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости. С начала года доходы упали на 2,2 процента. В марте текущего года спад доходов россиян составил 2,5 процента.

Реальные располагаемые денежные доходы — это денежные поступления граждан за вычетом обязательных платежей и скорректированные на размер инфляции.

Этот показатель впервые за два года продемонстрировал положительную динамику в январе 2017 года. Согласно обновленной статистике Росстата, рост составил 8 процента в годовом выражении. Однако уже в феврале реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 3,8 процента.

В то же время, согласно исследованию Sberbank CIB, опубликованному в феврале, беспокойство россиян по поводу инфляции в IV квартале 2016 года снизилось до рекордно низкого уровня.