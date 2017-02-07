Банк России пообещал хороший экономический рост в 2017 году

Видео: Банк России / YouTube

Банк России ожидает хорошего экономического роста в 2017 году, заявил замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин. Видео размещено на канале регулятора в YouTube. По его словам, в прошлом году в экономике наблюдались неоднородные факторы, но их баланс является положительным.

«В прошлом году промышленность показала положительный рост, что связано с хорошим внешним спросом и продолжающимся импортозамещением. В этом году мы ждем продолжения этих тенденций. Если посмотреть на инвестиции, то ситуация в целом не такая хорошая: они показывают нулевой рост», — рассказал Липин.

Он также отметил, что несмотря на рост реальных зарплат, реальные располагаемые доходы остаются отрицательными. Население сейчас больше сберегает, чем потребляет.

Как заявил в январе министр экономического развития Максим Орешкин, сохранение текущих цен на нефть может обеспечить рост ВВП России на два процента в 2017 году. По прогнозу первого вице-премьера Игоря Шувалова, экономика России в 2017 году может вырасти на один-два процента.

Базовый прогноз Минэкономразвития на 2017 год рассчитан при цене в 40 долларов за баррель нефти Urals. Ожидается, что при таком уровне котировок рост ВВП России составит 0,6 процента.