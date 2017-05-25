Реальные доходы населения упали до уровня 2009 года

Реальные доходы населения в начале 2017 года продолжили снижение даже несмотря на возобновление экономического роста и в апреле достигли уровней 2009 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обзор Внешэкономбанка. Вместе с доходами снизились и расходы, в основном за счет снижения спроса на платные услуги.

По словам главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача, устойчивость дальнейшего роста ВВП будет зависеть от того, как быстро может быть преодолена общая тенденция снижения доходов домашних хозяйств.

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22 мая Росстат сообщал, что реальные располагаемые денежные доходы населения упали в апреле на 7,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В марте они подскочили на восемь процентов из-за разовой выплаты пенсионерам.

В начале февраля ЦБ предсказал, что в 2017 году Россию ждет уверенный экономический рост. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, сохранение текущих цен на нефть может обеспечить увеличение ВВП России на два процента в 2017 году. Согласно прогнозу первого вице-премьера Игоря Шувалова, экономика России в 2017 году может вырасти на один-два процента.

Реальные доходы населения снижались на протяжении трех лет подряд. Так, в прошлом году падение составило 5,9 процента в реальном выражении. В 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов на один процент.