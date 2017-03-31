Глава Минтруда сообщил о росте реальных доходов россиян на один процент

Реальные доходы граждан России за январь-февраль 2017 года выросли на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом, как передает Rambler News Service, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Реальная заработная плата, по данными министра, увеличилась на 2,3 процента. Топилин отметил, что динамика доходов населения за два месяца текущего года позволяет надеяться на смену тенденции снижения доходов. Он напомнил, что в прошлом году реальные доходы граждан падали, а рост реальных заработных плат по итогам года составил менее процента.

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Согласно опросу, проведенному специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), около 40 процентов россиян заявили, что денег им хватает только на еду. Материальное положение 37 процентов респондентов позволяет купить одежду, 15 процентов — могут купить бытовую технику. Кроме того, 5,8 процента опрошенных увидели улучшение экономической ситуации в России.

15 марта Топилин рассказал о пятнадцатикратном разрыве в зарплатах самых богатых и самых бедных россиян.

