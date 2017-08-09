Грязная зеленая бумажка

В России снова заговорили о долларовой зависимости. Отечественной экономике жизненно важно ее снизить, считают в МИДе. Но эксперты уверены, что у рубля мало шансов стать полноценной международной валютой. Этому есть несколько причин, среди которых — усиливающаяся изоляция РФ, ее слабая экономика и отсутствие доверия к рублю.

На несколько долларов меньше

Насущная необходимость для экономики России — уход от доллара. Так считает замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Страна собирается уменьшить зависимость от американской валюты в ответ на расширение санкций США. «Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее», — пригрозил дипломат.

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В России уже давно сформировалось антиглобалистское движение, борющееся с долларом. Это движение проявляется в разных формах.

Например, в сказочно-маргинальной. Многим знакомо название детской книги «Как отважный рубль хитрого доллара победил» (спойлер: никак) и труды псевдоисторика Николая Старикова («Национализация рубля — путь к свободе России», «Хаос и революции — оружие доллара»). Здесь доллар демонизируется и представляется чуть ли не главной проблемой мировой экономики.

Вторая форма — более цивилизованная. Российские власти пытаются создать национальную финансовую систему и поднять значимость рубля на мировой арене. Платежная система «Мир» и отечественный аналог SWIFT — вот первые шаги на этом пути.

Разумеется, есть и проблемы. Пока не удается продвинуть рубль в качестве торговой валюты. Дальше пожеланий зайти не удалось: Москва хотела бы исключить доллар при обмене товарами с Турцией, Арменией, Вьетнамом, Египтом, Индией и Китаем, но пока партнеры не готовы к такому радикальному шагу.

Непонятно и то, каким образом слова Сергея Рябкова о сокращении зависимости от американских денег будут реализованы в конкретный план. И нужно ли это вообще — тоже открытый вопрос. Эксперты видят здесь несколько трудностей.

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Рисковый доллар

«В условиях возрастающей изоляции России и внутренних структурных перекосов экономики полноценной международной валютой рублю стать никак не удастся», — полагает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. При этом он отмечает, что борьба с зависимостью от иностранных валют (особенно от валют стран, которые ведут агрессивную торговую политику) — правильное дело.

В долларизации экономики, по его мнению, есть несколько рисков. Это препятствует проведению независимой денежно-кредитной политики, снижает ее эффективность. Если в денежной массе страны много иностранной валюты, то влияние ЦБ на экономику через процентные ставки снижается.

«Кроме того, наличие значительной внешней задолженности делает финансовую систему страны уязвимой: обесценивание национальной валюты резко повышает долговую нагрузку банков, а закрытие внешних финансовых рынков (например, из-за санкций) ведет к дефициту источников фондирования», — предупреждает аналитик.

Но даже с учетом этих рисков дедолларизация экономики — очень сложный и трудоемкий процесс. Ее можно проводить как естественным путем (за счет постепенного повышения доверия к рублю), так и искусственным (запретительные меры вроде ограничения движения капиталов и искусственного курса помогут стране избавиться от доллара, но никак не приведут к повышению международной значимости рубля).

Вопрос веры

Часть населения России перестало доверять рублю из-за череды кризисов, указывает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. Эти граждане продолжают делать вклады в долларах, закрывая глаза на то, что ставки по валютным депозитам находятся на крайне низком уровне. Их, в общем-то, не интересует доходность — куда важнее защититься от колебаний курса рубля. В этом и кроется одна из причин бегства от российской валюты. «Она пока крайне нестабильна. И в этом смысле рубль имеет много факторов неопределенности для людей, которые как раз и делают валютные сбережения», — комментирует эксперт. Он не видит каких-то специальных мер, которые позволили бы рублю стать более значимым. Можно, конечно, искусственно устанавливать курс российской валюты к американской, но «это в корне неправильно» и никак не повлияет на глобальное положение рубля.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Еще одну радикальную меру предложили в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с «Лентой.ру» отметил, что России нужно «отозвать наши доллары из США, коих сейчас около 100 миллиардов». Также народный избранник предлагает ввести новую валюту — золотой червонец, который бы принимали на территории бывшего СССР. Впрочем, он так и не смог сказать, хватит ли российских золотых запасов на выпуск такой валюты и каким образом она сможет стать международно признанной и стабильной денежной единицей. Он ограничился лишь нелестной характеристикой доллара, назвав его «просто бумажкой».

«Российский рубль — волатильная и сырьевая валюта, — возражает Самиев. — Она сильно зависит от внешней конъюнктуры, внешних рынков, цены ресурсов, топлива. Рубль нестабилен, поэтому мировой валютой он не сможет стать в ближайшей перспективе. Доллар же стабилен, и это валюта номер один в мировых расчетах».

Рубль против рупии

«Зависимость нашей страны от доллара — следствие перекоса внешней торговли в сторону продаж природных ресурсов. Исторически нефть, газ и металлы торгуются в долларах. Продавая их, мы имеем стабильный приток именно этой валюты в нашу страну», — поясняет Андрей Хохрин из инвесткомпании «Церих Кэпитал Менеджмент».

Да, такие страны, как Россия и, например, Китай, стремятся поднять роль своих национальных валют. Но реального воплощения их планов все еще не видно. Юань, к примеру, относительно недавно стал резервной валютой МВФ. У Москвы же и вовсе мало шансов занять какое-либо заметное место в системе мировой торговли — вот почему у рубля мало шансов в ближайшем будущем стать похожим на доллар.

«Экономика РФ сильно уступает по размеру экономикам стран, эмитирующих резервные валюты. Доллар, евро, юань, иена — валюты намного более крупных экономик. В этом смысле в международной торговле гораздо больше надежд на индийскую рупию, чем на российский рубль», — заключает Хохрин.