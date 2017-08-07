Россия сократит зависимость от доллара

Россия сократит зависимость своей экономики от доллара в ответ на новые санкции США. Об этом в понедельник, 7 августа, в интервью изданию «Международная жизнь» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает Rambler News Service.

«Экономика будет напоминать о себе и в хорошем, и в плохом смысле. Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее», — сказал дипломат. Он добавил, что это «становится насущной необходимостью».

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По мнению главы совета Центра стратегических разработок, бывшего министра финансов Алексея Кудрина, Россия может остаться под санкциями на долгие годы, что ограничит экономический рост и инвестиции, а также увеличит разрыв между страной и миром.

В марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России созданы все условия для работы платежных систем и банков в случае отключения страны от SWIFT или других ограничений.

В декабре 2016 года турецкий премьер Бинали Йылдырым заявлял, что Центробанки Турции и России приступили к решению технических вопросов для перехода на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, на эту перспективу позитивно смотрят и в Анкаре, и в Москве. О планах России использовать национальные валюты в торговых отношениях с Вьетнамом осенью прошлого года сообщал первый вице-премьер Игорь Шувалов.