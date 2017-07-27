Кудрин предрек России долгие годы под санкциями

Россия может остаться под санкциями на долгие годы, что ограничит экономический рост и инвестиции, а также увеличит разрыв между страной и миром. Об этом в четверг, 27 июля, в интервью Reuters заявил глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин.

«Обсуждающееся ужесточение санкций в текущем режиме сильно не повлияет на экономику — нет серьезных изменений по сравнению с действующим вариантом. Но существовавшая надежда на их отмену в ближайшие годы сейчас уменьшилась», — отметил он.

Кудрин добавил, что «если президент США мог отказаться от каких-то санкций, пойти на их ослабление, то получать разрешение в Конгрессе будет сложнее». При этом он понадеялся на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в ближайший год или два.

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Бывший министр также отметил, что при условии сохранения санкций Россия теряет доступ к западным технологиям и капиталу, что ограничит темпы роста ВВП двумя процентами в год. Также Кудрин прогнозирует снижение конкурентоспособности страны и очень медленный рост уровня жизни населения.

26 июля глава Минэкономразвития Максим Орешкин сказал, что возможное расширение антироссийских санкций США больше ударит по президенту Дональду Трампу и по интересам европейского бизнеса.

Днем ранее палата представителей Конгресса США подавляющим большинством проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Документ должен поступить на рассмотрение сената, а потом на подпись президенту.

