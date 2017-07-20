Крупнейшие корпорации США раскритиковали новые санкции против России

Несколько крупнейших американских финансовых и промышленных конгломератов подвергли критике новые секторальные санкции против России, законопроект о введении которых был принят американским Сенатом в июне, сообщает CNN. Более дюжины компаний отправили своих лоббистов в Палату представителей, чтобы помешать принятию закона в его нынешнем виде.

В число фирм, недовольных законопроектом, входят нефтяники BP и Exxon, финансовые корпорации Mastercard, Visa и Citigroup, а также промышленники Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, General Electric и Caterpillar.

Противниками законопроекта также являются европейские страны, которые считают, что документ навредит их производителям.

Отмечается, что большая часть претензий является технической и в целом не предотвратит принятие санкций. В то же время предметом дискуссии являются и более серьезные вопросы, например право вето Конгресса на случай, если администрация Трампа решит ослабить санкции.

Материалы по теме Закон, удобный во всех отношениях Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу

На данный момент лоббисты и члены Конгресса выявили 10 проблем законопроекта и почти все они уже преодолены. Некоторые конгрессмены от демократов, впрочем, опасаются, что дальнейшая задержка с принятием документа может привести к новым изменениям.

Дополнительная сложность заключается в том, что республиканцы хотят увязать принятие законопроекта с новыми санкциями против КНДР и Ирана, что вынудит Сенат принимать этот пакет в третий раз.

14 июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций в отношении России. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Кроме того, документ ограничивает право президента отменять санкции.

18 июня газета Politico со ссылкой на источник в аппарате президента США написала, что Белый дом планирует «подтолкнуть» республиканцев в палате представителей к внесению в законопроект о новых антироссийских санкциях поправок, выгодных администрации Дональда Трампа.