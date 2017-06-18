СМИ узнали о планах Белого дома смягчить законопроект об антироссийских санкциях

Белый дом планирует «подтолкнуть» республиканцев в Палате представителей к внесению в законопроект о новых санкциях против России поправок, выгодных администрации Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник на должностное лицо в аппарате.

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В администрации обеспокоены тем, что принятие законопроекта в нынешнем виде «свяжет Трампу руки в российско-американских отношениях». При этом Демократы, заседающие в Сенате, опасаются, что Белый дом пойдет на крайние меры в попытке сохранить контроль над диалогом с Москвой, и будет пытаться сделать запретительные меры неэффективными. В нынешней редакции документ, за который проголосовали 98 сенаторов из 100, ограничивает право президента отменять санкции, поясняет Politico.

Белый дом поддерживает политику в отношении России и уверен, что у него есть союзники в Палате представителей, которые также обеспокоены перспективой прецедента, ограничивающего контроль исполнительной власти над санкциями, рассказал источник. При этом, пишет издание, пока неясно, как Республиканская партия будет получать просьбы из Белого дома о восстановлении некоторых полномочий Трампа над санкциями.

14 июня сенат США одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Теперь документ будет рассмотрен палатой представителей Конгресса. В случае положительного решения его рассмотрит президент Дональд Трамп.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции США, которые Конгресс готовится ввести против Москвы, «не приведут к коллапсу и не поставят страну в тупик». При этом он посетовал, что запретительные меры осложнят российско-американские отношения.