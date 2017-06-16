ЕС призвал Вашингтон координировать антироссийские санкции с Брюсселем

Евросоюз призвал США координировать введение антироссийских санкций с Брюсселем. Об этом сообщает Reuters.

«Крайне важно, чтобы потенциальные новые меры координировались с международными партнерами, чтобы обеспечить их действие на межгосударственном уровне и поддерживать единство между союзниками, которые ввели санкции», — говорится в заявлении пресс-службы Европейской комиссии.

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Ранее в пятницу, 16 июня, французский МИД заявил, что Вашингтону следует координировать свою политику в области антироссийских санкций с членами ЕС и странами, входящими в G7. Возмущение Парижа вызвал очередной пакет санкций, предложенный сенатом Конгресса США. В случае если он будет одобрен президентом Дональдом Трампом, под ограничения подпадет ряд французских фирм, включая энергетического гиганта Engie.

15 июня глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США. В совместном заявлении отмечается, что эти ограничения создадут опасность для европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». В частности, речь идет о немецкой BASF и австрийской OMV. На следующий день к заявлению присоединилась немецкий канцлер Ангела Меркель.

Американский сенат 15 июня одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора.