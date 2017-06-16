Меркель осудила новые антироссийские санкции со стороны США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель разделяет критику главы МИД Германии и канцлера Австрии, осудивших проект новых санкций США в отношении российского топливно-энергетического комплекса. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Finanzen.net.

«Это, мягко говоря, нетрадиционный подход сената США», — заявил он. По его словам, Меркель убеждена, что экономические интересы и санкции Вашингтона «нельзя смешивать».

15 июня глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США. В совместном отмечается, что эти ограничения создадут опасность для европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». В частности речь идет о немецкой BASF и австрийской OMV.

Ранее в тот же день сенат США одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора.