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09:28, 22 июля 2026Путешествия

Пилот и бортпроводник российской авиакомпании пришли на работу пьяными

Пилота и стюардессу «Уральских авиалиний» не пустили на рейс из-за алкоголя в крови
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

Старший бортпроводник и второй пилот российской авиакомпании пришли на работу в московский аэропорт пьяными. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, инцидент произошел на борту «Уральских авиалиний» во время рейса из Москвы в Краснодар, которым должны были отправиться 162 человека. На предполетном контроле у пилота по имени Никита заметили красные глаза, к тому же от него разило запахом перегара. Тест на алкоголь выявил 0,18 миллиграмма на литр.

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Стюардесса по имени Мария также пришла на посадку с красным лицом. Алкотестер показал 0,3 миллиграмма на литр. В итоге сотрудников авиаперевозчика не пустили на рейс из-за наличия алкоголя в крови, так как к работе допускаются члены экипажа только при показателе — ноль.

Уточняется, что пилота после инцидента уволили. А бортпроводнице выдали справку, запрещающую полет. При этом авиакомпания получила предостережение, которое оказалось не единственным.

Вскоре «Уральские авиалинии» получили еще одно предостережение после жалобы пассажира рейса Нижневартовск — Ос (Кыргызстан). В тот раз на борт не попала стюардесса Олеся, у которой был запрет на выезд из страны. Компания не стала искать замену и допустила нарушение правила «на 50 человек — один бортпроводник».

Ранее пассажирку с «самым идеальным телом» попросили прикрыться в самолете из-за жалоб попутчицы. Девушка надела в самолет желтое облегающее платье, полностью открытое со спины и по бокам.

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