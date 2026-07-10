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09:03, 10 июля 2026Путешествия

Пассажирку с «самым идеальным телом» попросили прикрыться в самолете из-за жалоб попутчицы

The Sun: Фитнес-блогершу Кароль Розалин попросили прикрыть тело в самолете
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @karolrosalin

Популярную фитнес-блогершу попросили прикрыть тело в самолете из-за жалоб попутчицы. Об этом сообщила газета The Sun.

26-летняя Кароль Розалин, направляющаяся в Фернандо-ди-Норонья, Бразилия, надела в самолет желтое облегающее платье, полностью открытое со спины и по бокам. Когда пассажирка села, к ней подошел бортпроводник и велел надеть куртку. «Я не думала, что мое тело станет проблемой во время полета», — призналась Розалин.

В итоге девушка надела свитер, чтобы не смущать других пассажиров. Уточняется, что Кароль Розалин родом из Сан-Паулу создает фитнес-контент для социальных сетей. В 2024 году ее назвали женщиной с «самым идеальным телом» по результатам анализа, проведенного австралийским изданием Playboy.

Ранее стюардессу заставили провести весь полет в маске и перчатках из-за цвета губ и ногтей. Автор публикации пояснила, что, по словам менеджера, ее помада была на оттенок темнее, чем нужно.

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