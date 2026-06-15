Стюардессу заставили провести весь полет в маске и перчатках из-за цвета губ и ногтей

Менеджер иностранной авиакомпании заставил стюардессу провести весь полет в медицинской маске и перчатках из-за того, что ему не понравился цвет ее губной помады и ногтей. Об этом бортпроводница с ником RoofEnvironmental932 рассказала на форуме Reddit, на публикацию обратил внимание портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Стюардесса не захотела раскрывать название своего работодателя. Известно лишь, что это авиакомпания из Индии. Автор публикации пояснила, что, по словам менеджера, ее помада была на оттенок темнее, чем нужно. Однако никаких объяснений относительно цвета лака для ногтей, который соответствовал стандартам, ей не предоставили.

Коллеги девушки из других иностранных авиакомпаний, где стандарты внешнего вида не такие строгие, выразили негодование по поводу произошедшего. Одна из них заявила, что американские члены экипажа никогда бы так не поступили.

Некоторые комментаторы отметили, что стюардессе следовало просто стереть помаду, чтобы избежать ношения медицинской маски. Однако если бы она это сделала, ее бы отстранили от работы, поскольку помада является обязательным элементом внешнего вида бортпроводниц, пишет издание.

Авторы материала также рассказали о строгих стандартах внешнего вида сотрудниц других иностранных перевозчиков. Например, при приеме на работу в Singapore Airlines женщин заставляют делать одну из нескольких «одобренных» причесок и носить ее до конца своей карьеры. А стюардесс некоторых авиакомпаний Персидского залива могут временно отстранить от работы из-за прыща.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла жесткие требования к внешности бортпроводниц в сфере авиации. Среди основных запретов — красить волосы в яркие цвета и делать пирсинг.

