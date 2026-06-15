Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:27, 15 июня 2026Путешествия

Стюардессу заставили провести весь полет в маске и перчатках из-за цвета губ и ногтей

Алина Черненко

Фото: paddleyourownkanoo.com

Менеджер иностранной авиакомпании заставил стюардессу провести весь полет в медицинской маске и перчатках из-за того, что ему не понравился цвет ее губной помады и ногтей. Об этом бортпроводница с ником RoofEnvironmental932 рассказала на форуме Reddit, на публикацию обратил внимание портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Стюардесса не захотела раскрывать название своего работодателя. Известно лишь, что это авиакомпания из Индии. Автор публикации пояснила, что, по словам менеджера, ее помада была на оттенок темнее, чем нужно. Однако никаких объяснений относительно цвета лака для ногтей, который соответствовал стандартам, ей не предоставили.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ»Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
19 августа 2024

Коллеги девушки из других иностранных авиакомпаний, где стандарты внешнего вида не такие строгие, выразили негодование по поводу произошедшего. Одна из них заявила, что американские члены экипажа никогда бы так не поступили.

Некоторые комментаторы отметили, что стюардессе следовало просто стереть помаду, чтобы избежать ношения медицинской маски. Однако если бы она это сделала, ее бы отстранили от работы, поскольку помада является обязательным элементом внешнего вида бортпроводниц, пишет издание.

Авторы материала также рассказали о строгих стандартах внешнего вида сотрудниц других иностранных перевозчиков. Например, при приеме на работу в Singapore Airlines женщин заставляют делать одну из нескольких «одобренных» причесок и носить ее до конца своей карьеры. А стюардесс некоторых авиакомпаний Персидского залива могут временно отстранить от работы из-за прыща.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла жесткие требования к внешности бортпроводниц в сфере авиации. Среди основных запретов — красить волосы в яркие цвета и делать пирсинг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сверхзвуковой бомбардировщик разбился в российском регионе

    Москвичку с собакой спасли благодаря открыткам в домовом чате

    Летевшие в Сочи россияне провели в пути сутки и не смогли добраться до курортного города

    Поставщики продуктов питания попросили не давить на них интернетом

    Экс-солистка группы Hi-Fi начала пить успокоительное из-за стрижки дочери

    Эвакуация летчика из потерпевшего крушение Ту-22М3 в Иркутской области попала на видео

    Найден способ предсказать риск рака за годы до появления симптомов

    Российского подростка отправили под домашний арест из-за теракта

    Малому бизнесу в России дали совет

    Власти российского региона впервые прокомментировали крушение бомбардировщика Ту-22М3

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok