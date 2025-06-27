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16:36, 27 июня 2025Путешествия

Российская стюардесса раскрыла жесткие требования к внешности бортпроводниц

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла жесткие требования к внешности бортпроводниц в сфере авиации. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, нельзя стать стюардессой, если любишь свободно самовыражаться через внешность — красить волосы в яркие цвета, делать пирсинг. «Тебе будут диктовать, даже в какой цвет красить твои ногти», — объяснила бортпроводница.

Ранее эта же стюардесса назвала арабские авиакомпании самыми щедрыми в вопросах зарплат. По ее словам, если бы она сейчас выбирала себе место работы, то присмотрелась бы именно к арабским перевозчикам.

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