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19:51, 16 июня 2025Путешествия

Российская стюардесса назвала авиакомпании с самыми высокими зарплатами

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jacky Watt / Unsplash

Работающая в Emirates стюардесса из России назвала арабские авиакомпании самыми щедрыми в вопросах зарплат. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, если бы она сейчас выбирала себе место работы, то присмотрелась бы именно к арабским перевозчикам. «Потому что там самые высокие зарплаты», — поделилась она.

Также она рекомендовала ознакомиться с требованиями разных авиакомпаний, поскольку некоторые из них ищут стюардесс ростом 158 сантиметров или хотят, чтобы сотрудницы носили хиджаб.

Ранее эта же стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников. Она отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день туда, из-за чего там побывали уже все члены экипажа по несколько раз.

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