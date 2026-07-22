В США пришли к неожиданному выводу о России

NYT: Что бы не делал Запад, Россия не уступит

Что бы не делал Запад, Россия не уступит. Об этом в статье для The New York Times (NYT) заявила директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований нераспространения им. Джеймса Мартина в Монтерее Ханна Нотте.

«Многие ожидали, что Россия станет bête noire (заклятым врагом). Но вскоре противникам России стало ясно, что страна никуда не денется», — написала она.

Нотте отметила, что после начала конфликта на Украине, Москва заручилась поддержкой в ​​незападном мире, где многие страны оказались восприимчивы к российским предложениям, отказавшись от бинарного выбора между Россией и Западом. Отчуждение от Европы, добавила она, компенсировалось все более тесными отношениями со странами глобального Юга.

Исследовательница пришла к выводу о неустанной адаптации России. «Что бы ни делал Запад, Россия не уступит», — заключила она.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Кейн заявил, что Россия не является другом Америки. Он уточнил, что отношения между Москвой и Вашингтоном остаются непростыми, а Россия является «сложной» страной.