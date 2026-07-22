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09:32, 22 июля 2026Мир

Стало известно о контактах России и Турции по атакам на «Турецкий поток»

РИА Новости: Россия и Турция поддерживают контакты по атакам ВСУ на «Турецкий поток»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации с атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«По этой теме контакты с российской стороной ведутся по необходимым каналам связи в закрытом режиме», — сообщил собеседник агентства.

Ранее турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор заявила, что предстоящей зимой Турция рискует остаться без газа из-за атак Вооруженных сил Украины на инфраструктуру газопровода «Голубой поток». Экономист пояснила, что газопровод играет важную роль в поставках российского газа в Турцию, в связи с чем угрозы его инфраструктуре могут отрицательно повлиять на стабильность поставок в зимний период.

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