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08:51, 20 июля 2026Экономика

В Турции заявили о риске остаться без газа из-за атак ВСУ

Экономист Текиндор: Турция рискует остаться без газа зимой из-за атак ВСУ
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Предстоящей зимой Турция рискует остаться без газа из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру газопровода «Голубой поток». Об этом в беседе с РИА Новости заявила турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор.

«Турции не хватает решимости открыто заявить Киеву, что атаки ВСУ на инфраструктуру "Голубого потока" в итоге могут привести к отсутствию энергии в стране предстоящей зимой», — сказала она.

Текиндор отметила, что безопасность энергетической инфраструктуры должна быть одним из главных приоритетов Анкары вне зависимости от политической конъюнктуры.

Экономист пояснила, что «Голубой поток» играет важную роль в поставках российского газа в Турцию, в связи с чем угрозы его инфраструктуре могут отрицательно повлиять на стабильность поставок в зимний период.

По словам Текиндор, Турция должна более решительно отстаивать национальные интересы, четко обозначив позицию по вопросам энергетической инфраструктуры.

8 июля ВСУ атаковали газокомпрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную атаку, заявил, что Россия неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Украины атаковать объекты инфраструктуры «Голубого потока» и «Турецкого потока». Он назвал удары Киева проявлением склонности к террористической деятельности.

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