Франция потребовала от США советоваться с ЕС насчет антироссийских санкций

Французский МИД заявил, что Вашингтону следует координировать свою политику в области антироссийских санкций с членами ЕС и странами, входящими в G7. Об этом сообщает Reuters.

«В течение нескольких лет мы объясняли США трудности, которые возникают из-за специфики их экстратерриториального законодательства, — говорится в заявлении министерства. — Нам бы хотелось, чтобы по вопросам, связанным с безопасностью и европейской политикой в области промышленности, Соединенные Штаты координировали свои действия с партнерами, в первую очередь с членами G7».

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Возмущение Парижа вызвал очередной пакет санкций, предложенный сенатом США. В случае если он будет одобрен президентом Трампом, под ограничения подпадет ряд французских фирм, включая энергетического гиганта Engie.

15 июня глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США. В совместном заявлении отмечается, что эти ограничения создадут опасность для европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». В частности, речь идет о немецкой BASF и австрийской OMV. На следующий день к заявлению присоединилась немецкий канцлер Ангела Меркель.

Сенат США 15 июня одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора.