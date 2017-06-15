Сенат США одобрил законопроект по санкциям против России и Ирана

Сенат Конгресса США проголосовал за внесение в законопроект поправки, предусматривающей новые санкции против России и Ирана. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает Washington Examiner.

За принятие документа проголосовали большинством голосов: 97 против двух, отмечает издание. Чтобы законопроект стал законом, его еще должна одобрить палата представителей и подписать президент.

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Поправка об ужесточении антироссийских ограничительных мер внесена в законопроект, который изначально был направлен на усиление давления на Тегеран «из-за поддержки терроризма и ядерной программы Ирана».

В частности, документ предполагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора, также находящегося под санкциями, до 30 дней, передает РИА Новости.

По данным Washington Examiner, ограничительные меры затронут горнодобывающую промышленность, металлургию, судостроение и железнодорожную отрасль.