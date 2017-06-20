Республиканцы в Конгрессе притормозили принятие антироссийских санкций

В Конгрессе США республиканцы притормозили процедуру рассмотрения законопроекта, предусматривающего принятие экономических санкций против России и ограничивающего полномочия президента по снятию ранее введенных ограничительных мер. Об этом сообщает Associated Press.

Вместо того чтобы прибегнуть к процедуре ускоренного голосования после того как на прошлой неделе сенаторы приняли пакет большинством из 98 голосов, республиканское руководство в Палате представителей направило документ для рассмотрения в комитет по иностранным делам.

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Оппозиция высказала опасения по поводу затягивания процесса. В частности, член палаты представителей от Нью-Йорка Элиот Энгел, старший по рангу среди демократов в этом комитете, заявил, что обеспокоен тем, что направление законопроекта в комитет даст администрации президента Дональда Трампа возможность смягчить нормы.

«Республиканское руководство должно безотлагательно внести его на рассмотрение, чтобы палата могла проголосовать за него и отправить на стол президенту», — подчеркнул Энгел в своем заявлении.

Спикер Пол Райан считает, что Конгресс должен сделать больше, чтобы привлечь Россию к ответственности. Его пресс-секретарь Эшли Стронг заявила, что о порядке рассмотрения документа в нижней палате будет принято решение после завершения его оценки в комитете по иностранным делам. Стронг не сказала, как долго будет продолжаться эта процедура и будут ли внесены изменения в законопроект о санкциях.

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует «подтолкнуть» республиканцев в Палате представителей к внесению в законопроект о новых антироссийских санкциях поправок, выгодных администрации Трампа. В администрации обеспокоены тем, что принятие законопроекта в нынешнем виде «свяжет Трампу руки в российско-американских отношениях».

14 июня сенат одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Кроме того, документ ограничивает право президента отменять санкции.

Формально положения об антироссийских санкциях заложены в более широкий законопроект, предусматривающий ужесточение санкционного режима против Ирана.