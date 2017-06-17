Президент России прокомментировал расширение санкций США

Новые санкции США, которые Конгресс готовится ввести против Москвы, не приведут к коллапсу и не поставят Россию в тупик. Об этом в интервью программе «Вести в субботу» заявил президент Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Важно только отметить, что чего бы ни происходило, (…) какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик», — заверил президент.

При этом он признал, что «что-то, наверное, нам придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать», но новые санкции «не приведут к тупику или какому-нибудь коллапсу».

«Но это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения», — предупредил глава государства. В то же время он отказался говорить о каких-то ответных шагах, так как «надо посмотреть, чем это закончится».

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14 июня сенат США одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора.

Теперь документ будет рассмотрен палатой представителей Конгресса. В случае положительного решения его рассмотрит президент Дональд Трамп.

Расширение санкционной политики США раскритиковали в Европе. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн в совместном заявлении отметили, что эти ограничения создадут опасность для европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». В частности, речь идет о немецкой BASF и австрийской OMV.

Позже возможное расширение антироссийских санкций подвергла критике и канцлер Германии Ангела Меркель. Французский МИД заявил, что Вашингтону следует координировать свою политику в области антироссийских санкций с членами ЕС и странами, входящими в G7.