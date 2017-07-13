В США представили новую версию законопроекта об антироссийских санкциях

Члены Демократической партии в палате представителей Конгресса США представили новый вариант законопроекта, включающий в себя новые односторонние санкции против России и Ирана. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Reuters.

Соавторами документа выступили лидер демократической фракции в нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси, ее заместитель Стени Хойер и зампредседателя комитета по иностранным делам Элиот Энгел.

Reuters пишет, что законопроект идентичен тому, который месяц назад был поддержан сенатом. Его авторы хотят добиться поддержки представителей Республиканской партии.

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Белый дом ранее требовал внесения изменений в документ, поскольку нынешний вариант является слишком рискованным для американской внешней политики. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что в существующей конфигурации законопроект неприемлем.

14 июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций в отношении России. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Кроме того, документ ограничивает право президента отменять санкции.

18 июня газета Politico со ссылкой на источник в аппарате президента США написала, что Белый дом планирует «подтолкнуть» республиканцев в палате представителей к внесению в законопроект о новых антироссийских санкциях поправок, выгодных администрации Дональда Трампа.

Формально положения об антироссийских санкциях заложены в более широкий законопроект, предусматривающий ужесточение санкционного режима против Ирана.