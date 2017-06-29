Сенат США передал законопроект о санкциях против России в Палату представителей

Американские сенаторы исправили технические вопросы в законопроекте о расширении санкций против России, из-за которых он не мог попасть в палату представителей. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает агентство Reuters.

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20 июня республиканцы в нижней палате Конгресса притормозили документ, направив его для рассмотрения в комитет по иностранным делам. По их утверждению, законопроект в существующем виде нарушает конституционный порядок, касающийся вопросов правительственных доходов.

Сенатор Бен Кардин в четверг заявил, что этот вопрос был решен без значительных поправок в законопроекте. По информации агентства, документ уже передан в палату представителей.

14 июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций в отношении России. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Кроме того, документ ограничивает право президента отменять санкции.

18 июня газета Politico со ссылкой на источник в аппарате президента США написала, что Белый дом планирует «подтолкнуть» республиканцев в палате представителей к внесению в законопроект о новых антироссийских санкциях поправок, выгодных администрации Дональда Трампа.

Формально положения об антироссийских санкциях заложены в более широкий законопроект, предусматривающий ужесточение санкционного режима против Ирана.