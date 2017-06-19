Могерини рассказала об очередном продлении санкций ЕС в отношении России

Экономические санкции Евросоюза в отношении России скорее всего будут продлены. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в понедельник, 19 июня, передает РИА Новости.

По словам главы европейской дипломатии, Брюссель не наблюдает подвижек в выполнении Москвой минских соглашений. «Я полагаю, будет принято решение продлить действующие санкции», — отметил она.

Могерини добавила, что этот вопрос будет обсуждаться после саммита ЕС, который пройдет 22-23 июня. Она добавила, что для принятия решения «есть время до конца июля».

Ранее в понедельник главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения на год продлили санкции против Крыма и Севастополя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве негативно оценивают данное решение.

14 июня сенат США одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. Обеспокоенность таким решением выразили Германия и Австрия.

Ряд стран, включая США и государства ЕС, поэтапно начал вводить санкции в отношении Москвы с марта 2014 года. Они объяснили свое решение ситуацией на востоке Украины и присоединением Крыма к РФ, а их отмену впоследствии привязали к выполнению минских соглашений. В ответ Россия ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго, которое действует до 31 декабря 2017 года с возможным продлением.

Минские соглашения — документ, принятый в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России. Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины. В Москве считают, что Киев не выполняет положения, прописанные в соглашениях.