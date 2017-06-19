Евросоюз на год продлил санкции против Крыма

Главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения на год продлили санкции против Крыма и Севастополя. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что ограничительные меры против регионов должны были истечь 23 июня 2017 года.

В Совете ЕС пояснили, что санкции «ограничены территорией Крыма и Севастополя». В документе говорится, что гражданам ЕС и расположенным в Евросоюзе компаниям запрещается импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострвоа, оказывать туристические услуги, экспортировать некоторые товары и технологии в сферах транспорта, энергетики, телекоммуникаций и ряда других.