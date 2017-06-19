Мир
 

Евросоюз на год продлил санкции против Крыма

Перейти в «Мою Ленту»

Главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения на год продлили санкции против Крыма и Севастополя. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что ограничительные меры против регионов должны были истечь 23 июня 2017 года.

В Совете ЕС пояснили, что санкции «ограничены территорией Крыма и Севастополя». В документе говорится, что гражданам ЕС и расположенным в Евросоюзе компаниям запрещается импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострвоа, оказывать туристические услуги, экспортировать некоторые товары и технологии в сферах транспорта, энергетики, телекоммуникаций и ряда других.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Последние новости
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
Рэпер Джей Зи анонсировал новый альбом и выпустил отрывок клипа
Украинским школьникам предложили изучать безвиз и чирлидинг
Британца сняли посылающим воздушный поцелуй после наезда на людей в Лондоне
Атаку на самолет сирийских ВВС сочли провокацией в адрес России
Тувинский водитель скатился на машине с парома в Енисей
Бразильцы Халк и Оскар подрались в чемпионате Китая
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Закон, удобный во всех отношениях

Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
10:33Сегодня

На Бали четыре иностранца прорыли 12-метровый тоннель и сбежали из тюрьмы

08:56Сегодня

Лавров анонсировал встречу по Сирии

10:11Сегодня

ВМС Саудовской Аравии сообщили о перехваченном грузе оружия

Мир00:0016 июня

Не брать и не воровать

Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
05:50Сегодня

Появились данные по жертвам инцидента в Лондоне

09:40Сегодня

В США во время панихиды обрушилось здание

07:10Сегодня

Полиция Лондона рассказала о жертвах инцидента в городе

Мир00:0915 июня
Armenian Genocide

«Уничтожить их полностью, убивая и обращая в рабство»

Почему не всякую массовую резню можно назвать геноцидом
06:34Сегодня

Организаторы отменили первый чартерный рейс из Японии на Курилы

04:09Сегодня

Партия Макрона одержала победу на выборах во Франции

05:15Сегодня

Два человека погибли в результате нападения на туристический комплекс в Мали

Россия
Налог на хвосты
О планах государства по контролю за владением животными и бизнесом на них
Тувинский водитель скатился на машине с парома в Енисей
В Московском зоопарке родился 90-килограммовый слоненок
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
Атаку на самолет сирийских ВВС сочли провокацией в адрес России
Крупный пожар произошел в ангаре на юго-востоке Москвы
«Какой дурак сюда поедет?»
Как живут староверы, переселенцы из Южной Америки. Репортаж из уссурийской тайги
Все материалы
Мир
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
С какими запросными позициями Лондон и Брюссель начинают переговоры о Brexit
На Бали четыре иностранца прорыли 12-метровый тоннель и сбежали из тюрьмы
ВМС Саудовской Аравии сообщили о перехваченном грузе оружия
«Больше всего китайская дипломатия боится хаоса»
Возможно ли сотрудничество США и Китая в Тихоокеанском регионе
Не брать и не воровать
Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
Все материалы
Бывший СССР
Участники акции «Спаси свой язык» в КиевеПроглотили язык
Насколько Киев преуспел в бытовой украинизации
СМИ узнали о намерении Киева ввести военное положение в Донбассе
И только смерть разлучит нас
Почему в эстонском Йыхви требуют хоронить русских отдельно
В Киеве радикалы начали избивать ЛГБТ-активистов после завершения гей-парада
Украинским школьникам предложили изучать безвиз и чирлидинг
На гей-параде в Киеве задержали шесть человек
Концерт рэпера Басты в Одессе отменили после угроз украинских националистов
Все материалы
Финансы
В глазах смотрящего
Почему «официальная» инфляция в России отличается от «народной»
Банк России допустил возможность паузы в снижении ключевой ставки
ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций
Силуанов предсказал снижение инфляции благодаря бюджетным правилам Минфина
Зомби из долговой ямы
Россияне все чаще вынуждены объявлять частный дефолт
ЦБ снизил ключевую ставку до 9 процентов
ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП в третьем квартале
Все материалы
Бизнес
Взялись за старое
Почему в Европе снова заговорили о «Южном потоке»
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
Италия стала конкурентом Швейцарии в борьбе за состоятельных налогоплательщиков
«Роснефть» открыла новую нефтегазовую провинцию
Глава Минприроды допустил открытие крупнейшей скважины на арктическом шельфе
Дворкович заявил об отсутствии дефицита пилотов в России
Все материалы
Силовые структуры
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Задавили и оболгали
Что скрывается за громкой историей о «пьяном» мальчике, насмерть сбитом в Балашихе
«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»
Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
На Тихоокеанском флоте впервые прошли ракетные стрельбы корвета нового типа
В ОДК рассказали о новом российском двигателе для МС-21
СКР заинтересовался перевозившим 15 детей пьяным водителем автобуса
По факту ранения полицейского под Волгоградом возбуждено уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Революционная Россия. Демонстрация в Петрограде, 1917 г. Описание: Февраль 1917 года. Петроград. На снимке: демонстрация в Петрограде. Снимок из фондов Центрального Государственного архива кинофотофонодокументов СССР. Репродукция Фотохроники ТАСС, 1957 г. Автор: Фото ИТАР-ТАСС Credit: Фото ИТАР-ТАСС«Деятели либеральной оппозиции впали в отчаяние»
Почему кадеты потерпели крах в 1917 году
Тоже спорт
Чем запомнился российский киберспортивный турнир мирового уровня
SpaceX запустит две ракеты Falcon 9 за 48 часов
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Раскрыто прошлое столкнувшихся черных дыр
Удвоение «молекулы жизни» впервые сняли на видео
Все материалы
Спорт
Андре Уорд и Сергей Ковалев«У меня не железные яйца»
Как Сергей Ковалев потерпел второе скандальное поражение от Андре Уорда
Андре Уорд и Сергей КовалевКрашер. Возвращение
Чего ждать от второй серии противостояния Сергей Ковалев — Андре Уорд
Запрягли по-быстрому
Команда Станислава Черчесова выиграла стартовый матч Кубка конфедераций-2017
Бразильцы Халк и Оскар подрались в чемпионате Китая
Бывший боец UFC умер от полученных в боксерском поединке травм
Промоутер Ковалева рассказала о дальнейшей карьере боксера
Шубенков занял второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Все материалы
Культура
Угадай страну по фото
Россия: бескрайние просторы, бездомные собаки
«Если захотят, могут найти что-то нехорошее»
Режиссер Алексей Учитель о скандале вокруг «Матильды»
«Был вынос мозга полный»
Почему все устали от умных текстов
Рэпер Джей Зи анонсировал новый альбом и выпустил отрывок клипа
Умер актер из «Вавилона 5» и «Зверинца»
Гран-при кинофестиваля «Зеркало» разделили российский и китайский фильмы
Умер режиссер фильмов «Рокки» и «Карате-кид»
Все материалы
Интернет и СМИ
Редакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Прорвало
Интернет без запретов привел к бесконтрольным арестам и ненависти к исламу
Просмотры крутятся, митинги мутятся
Сколько у Навального живых подписчиков на YouTube
Google усилит контроль за экстремистскими роликами на YouTube
На Украине взломали сайт ЛГБТ-движения и пригрозили участникам парада в Киеве
Прохоров продал РБК
Украинский офис «ВКонтакте» закрылся
Все материалы
Ценности
Летящие вместо
Кто отбирает клиентов у традиционных операторов бизнес-авиации
«Каждый сам кузнец своей судьбы»
Гай Юлий Цезарь и его умение плавать
Бренд Hugo одел женщин в прозрачные платья
Объявлена дата презентации нового флагмана Audi
LuisaViaRoma предложила норковые лоферы
Пеле открыл в Москве бутик Hublot
Rudolf Kampf сделал посуду по эскизам прошлого века
Все материалы
Путешествия
Вагончик тронулся
Пять старинных вокзалов России, действующих и в наши дни
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Жителям лондонского района запретили сдавать жилье туристам
Работу беспилотного летающего такси показали на видео
Пассажира Turkish Airlines побили в самолете
Ушибленный тележкой в самолете пассажир потребовал 10 миллионов долларов
Виды Дербента Описание: Россия. Дагестан. 26 сентября 2016. Древняя крепость Нарын-кала в нагорной части Дербента. Сергей Фадеичев/ТАСС Автор: Фадеичев Сергей Credit: Сергей Фадеичев/ТАССИмамы, серпантин и чуду
Неизвестное об известных достопримечательностях Дагестана
Все материалы
Из жизни
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
Шпагатом не удивишь
Самые популярные и эпатажные тренды в мире йоги
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Бейонсе родила двойню
Президент Коста-Рики случайно съел осу во время интервью
Модель plus-size в купальнике снялась с пальмовыми листьями на голове
Все материалы
Как автобренды троллят друг друга
Добрые (и не очень) подколки в автомобильной рекламе
Как сделать лучшие в мире автомобили еще лучше
История тюнинг-ателье: RUF
Суперкары с прицепами
Неожиданное комбо – быстрые машины, которые таскают прицепы
Тест самого красивого Volkswagen
Можно ли влюбиться в «Фольксваген», если он выглядит как новый «Артеон»?
«Лачетти» от компании Ravon обновился и сохранил ценник
Volkswagen Polo сменил платформу и стал самым большим в истории
Появились первые официальные изображения нового Kia Rio
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы