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14:55, 18 июля 2026Культура

Валерий Меладзе отказался от концертов в России

Певец Валерий Меладзе отказался от концертов в России из-за опасений после скандалов
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Певец Валерий Меладзе отказался от концертов в России из-за опасений после нескольких скандалов. Информацию приводит Telegram-канал Mash.

Артист перестал выходить на российскую сцену даже на частных мероприятиях и корпоративах. По данным издания, это связано с проверками на финансирование Вооруженных сил Украины и запретом концерта в Киргизии.

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Отмечается, что теперь исполнитель нацелен на гастроли за рубежом. В основном Меладзе приглашают выступать в Дубае. При этом между концертами он живет в Испании. Известно, что стоимость закрытого мероприятия с его участием составляет 130 тысяч евро (11,6 миллиона рублей).

В то же время его супруга певица Альбина Джанабаева продолжает посещать Москву и останавливается в доме на Новой Риге.

В апреле Меладзе призвали проверить после вечеринки с Галкиным. Инициативу проявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

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