Культура
10:22, 27 апреля 2026

Меладзе призвали проверить после вечеринки с Галкиным

Ольга Коровина

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить певца Валерия Меладзе на финансирование из-за рубежа после выступления на свадьбе украинской пары. Его комментарий приводит «Абзац».

Общественник подчеркнул, что участие артиста в торжестве оплачивалось, и этот гонорар может быть расценен как иностранное финансирование. Глава ФПБК обратил внимание на то, что Меладзе находился на одной сцене с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и продемонстрировал поддержку киевского режима.

«Нужно выяснить, на какие деньги Меладзе выступал, сколько ему за это заплатили, как он вообще там оказался. Насколько я понимаю, на мероприятии были какие-то украинские предприниматели», — заключил Бородин.

Ранее стало известно, что Максим Галкин выступил ведущим на роскошной свадьбе украинской пары, которая прошла в старинном поместье на Лазурном берегу Франции. Юморист провел торжество IT-бизнесмена Ники Ломиа родом из Грузии и его невесты Ники, которая до начала СВО жила в Харькове и участвовала в конкурсе «Мисс Украина». Для гостей спели Валерий Меладзе и американский певец Рики Мартин.

