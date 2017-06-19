Песков отреагировал на продление санкций против Крыма

В Кремле негативно оценивают решение совета Евросоюза продлить санкции против Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру», в понедельник, 19 июня.

«Мы не считаем их легитимными, более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами», — сказал официальный представитель Кремля.

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Ранее в понедельник стало известно, что главы МИД стран — членов Евросоюза без обсуждения продлили на год санкции в отношении Крыма и Севастополя. Ограничительные меры должны были истечь 23 июня.

Европейским компаниям запрещено поставлять в Крым и Севастополь товары и технологии в области транспорта, телекоммуникации, энергетики, нефтегазовой и горной отраслей. Также запрещается оказание сервисных услуг в этих секторах. Кроме того, ЕС ввел ограничение на импорт товаров, произведенных на полуострове.

Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей региона поддержали данное решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве подчеркивают, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права. Впервые Брюссель ввел ограничения в отношении Крыма июне 2014-го.