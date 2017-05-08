Лавров заявил о невыполнении Киевом минских договоренностей

Киев до сих пор не выполняет условия минских соглашений, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Мир 24».

«У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договоренностей. Прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей, примеров тому множество», — подчеркнул он, добавив, что фактов нарушения соглашений имеется «предостаточно» в отчетах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Но вместе с тем президент Путин подчеркнул — как и канцлер Меркель между прочим, — что, несмотря на все это, альтернативы минским договоренностям мы сейчас не видим, ничего более конструктивного сейчас разработать не удастся», — заявил Лавров. Он отметил, что властям обеих стран необходимо продолжать работать в рамках нормандского формата.

2 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече в Сочи президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель констатировали пробуксовку реализации минских договоренностей. «У РФ и ФРГ нет четкого понимания, как придать импульс Киеву по реализации минских договоренностей», — уточнил Песков.

Минские соглашения — документ, согласованный в феврале 2015 года лидерами ФРГ, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины.