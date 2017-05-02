В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Меркель

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил важность состоявшихся в Сочи переговоров президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 2 мая.

«Главный содержательный результат — безусловное подтверждение безальтернативности минских соглашений и действенности сложившихся форматов из реализации», — сказал сенатор.

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Он также отметил, что у России и Германии совпадают цели «в сфере антитеррора».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Меркель констатировали пробуксовку реализации минских договоренностей. «У РФ и ФРГ нет четкого понимания, как придать импульс Киеву по реализации минских договоренностей» — цитирует Пескова ТАСС.

Перед началом переговоров российский лидер заявил, что намерен обсудить с канцлером Германии двусторонние отношения и ключевые международные проблемы, в частности, ситуацию в Донбассе и Сирии. Меркель рассчитывала обсудить с Путиным также ситуацию в Ливии.

Последний раз Путин и Меркель встречались в октябре прошлого года на саммите «нормандской четверки» в Берлине. Последний визит канцлера в Россию состоялся 10 мая 2015 года, уточняет агентство.