В Кремле оценили влияние ожидаемого визита Меркель на отношения России и ФРГ

Возможный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву не означает возобновления российско-германских межгосударственных консультаций, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в четверг, 9 марта.

«Нет. Не означает. Этот механизм пока на паузе», — сказал Песков.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами МИД и ФРГ Сергеем Лавровым и Зигмаром Габриэлем заявил, что в Москве ждут с визитом Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штальмайера. Путин также отметил, что страны должны идти по пути нормализации отношений.

Последний телефонный разговор Путина с Меркель состоялся 7 февраля. В ходе беседы стороны высказались за незамедлительное восстановление режима прекращения огня на Украине. Лично они встречались в октябре прошлого года на саммите «нормандской четверки» в Берлине. До этого переговоры в подобном формате состоялись в Париже в октябре прошлого года.