Глава МИД Германии заявил о боязни начала новой гонки вооружений

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что опасается начала новой гонки вооружений в Европе. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает «Интерфакс».

По словам Габриэля, пока непонятно, как можно переломить эту тенденцию, а «сейчас мы достигли критической точки». «Можно продолжать эскалацию, ограничиваясь только своим мнением, или снова и снова пытаться понять, что происходит по другую сторону, понять и принять другие интересы», — добавил он.

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Глава МИД также заявил, что попытка найти точки соприкосновения — это единственный шанс для нормализации отношений между Россией и Западом.

5 февраля в интервью немецкому телеканалу ARD Габриэль заявил, что возможное сближение между США и Россией могло бы способствовать урегулированию международных кризисов. «Если между этими двумя мировыми державами произойдет разрядка, это будет хорошо для развития ситуации в Сирии, для развития ситуации на Украине, для процесса разоружения в Европе», — сказал он.

Габриэль был назначен главой немецкого дипломатического ведомства 27 января. Вступая в должность, он заявил, что намерен сохранить преемственность внешней политики: Германия по-прежнему будет привержена принципу единства Европы, продолжит ориентироваться на партнерство с участием США и станет практиковать многовекторный подход к международным проблемам.