Новый глава МИД Германии отменил визит в Брюссель из-за вируса

Новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль отменил визит в Брюссель из-за вируса. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, министру серьезно нездоровится — он подхватил вирус от дочери. Визит отменили за два часа до вылета.

Планировалось, что в Брюсселе Габриэль встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Этот визит должен был стать вторым для Габриэля в должности главы МИД: в субботу, 28 января, он уже посетил Париж.

Зигмар Габриэль был назначен главой немецкого дипломатического ведомства в пятницу, 27 января. Он заявил, что намерен сохранить преемственность внешней политики: Германия по-прежнему будет привержена принципу единства Европы, продолжит ориентироваться на Трансатлантическое партнерство с участием США и станет практиковать многовекторный подход к международным проблемам. Габриэль также прокомментировал рост влияния популистских партий и движений в Европе. Он отметил, что они эксплуатируют страхи населения, обещая пересмотреть приоритеты во внутренней и внешней политике, и заявил, что доверять им было бы большой ошибкой.