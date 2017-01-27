Новый глава МИД Германии рассказал о будущих приоритетах внешней политики ФРГ

Назначенный в пятницу, 27 января, министром иностранных дел Зигмар Габриэль рассказал о том, какой станет внешняя политика ФРГ. Об этом сообщает Reuters.

Он заявил, что Германия по-прежнему будет привержена принципу единства Европы, продолжит ориентироваться на Трансатлантическое партнерство с участием США и станет практиковать многовекторный подход к международным проблемам. Таким образом, министр подчеркнул преемственность внешней политики ФРГ.

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Габриэль также прокомментировал рост влияния популистских партий и движений в Европе. Он отметил, что они эксплуатирует страхи населения, обещая пересмотреть приоритеты во внутренней и внешней политике, и заявил, что доверять им было бы большой ошибкой.

По словам министра, Германии необходимо встречать любые политические перемены в США «с уверенностью и достоинством». Зигмар Габриэль рассказал, что с нетерпением ждет встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Габриэль известен своей пропалестинской позицией: в 2012 году он назвал Израиль «страной с режимом апартеида». Он также занимал умеренную позицию по вопросу украинского конфликта, призывая «разрешить украинскую проблему, а не заставить Россию встать на колени» и предлагая ослабить санкции против Москвы в обмен на сотрудничество в Сирии. Также он призывал Саудовскую Аравию прекратить поддержку радикальных боевиков.