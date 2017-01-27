Новый глава немецкого МИД заявил о стремлении к хорошим отношениям с Россией

Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заинтересован в установлении хороших отношений с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря немецкого МИДа.
«Новый глава министерства заинтересован в том, чтобы поддерживать отношения с Россией по возможности процветающими и хорошими», — отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Мартин Шефер. Как именно Габриэль намерен этого добиться, он не уточнил.
Зигмар Габриэль, бывший до того министром экономики, был переведен на должность главы МИД в пятницу, 27 января. Его предшественник Франк-Вальтер Штайнмайер покинул внешнеполитическое ведомство, чтобы всецело сосредоточиться на подготовке к президентским выборам, на которые он идет от партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).
Габриэль известен своей пропалестинской позицией: в 2012 году он назвал Израиль «страной с режимом апартеида». Он также занимал умеренную позицию по вопросу украинского конфликта, призывая «разрешить украинскую проблему, а не заставить Россию встать на колени» и предлагая ослабить санкции против Москвы в обмен на сотрудничество в Сирии. Также он призывал Саудовскую Аравию прекратить поддержку радикальных боевиков.