Глава МИД ФРГ позитивно отозвался о возможной разрядке в отношениях России и США

Возможное сближение между США и Россией могло бы способствовать урегулированию международных кризисов. Такое мнение, как передает РИА Новости, высказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на телеканале ARD.

«Если между этими двумя мировыми державами произойдет разрядка, это будет хорошо для развития ситуации в Сирии, для развития ситуации на Украине, для процесса разоружения в Европе», — сказал Габриэль. Он добавил, что будущие договоренности «не должны быть достигнуты за счет Украины и Европы».

Также Габриэль рассказал об обмене мнениями в ходе встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и вице-президентом Майком Пенсом. По его словам, американские коллеги «ясно дали понять в ходе переговоров, что у них есть большой интерес к объединенной Европе, что они поддерживают трансатлантическое партнерство в НАТО».

Ранее по итогам встречи в Париже с французским коллегой Жан-Марком Эйро Габриэль заявил, что единственный путь к снятию санкций Евросоюза, действующих в отношении России, связан с реализацией минских соглашений.

Габриэль был назначен на должность министра иностранных дел ФРГ 27 января. На этом посту он сменил Франка-Вальтера Штайнмайера, который, как и его преемник, увязывал процесс отмены ограничений против Москвы с прогрессом в выполнении «Минска-2».