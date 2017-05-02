Путин назвал основные темы переговоров с Меркель в Сочи

Президент России Владимир Путин намерен обсудить на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые начались в Сочи, двусторонние отношения и ключевые международные проблемы. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 2 мая.

«Большое спасибо, что вы сочли возможным приехать к нам, проинформировать о том, как идет подготовка к "двадцатке" в Гамбурге. И, конечно, мы не можем не воспользоваться этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям, по наиболее проблемным точкам. Я имею в виду Украину, Сирию, может быть другие какие-то регионы», — сказал Путин на встрече с Меркель.

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Канцлер Германии отметила, что рассчитывает обсудить с российским президентом также ситуацию в Ливии. Кроме того, она назвала Москву важным партнером по G20.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, по сирийскому вопросу «конкретных разговоров не будет». «Что касается Украины, конечно, будет о чем говорить, потому что госпожа Меркель является гарантом минских соглашений, и она сама заинтересована в том, чтобы был достигнут какой-то результат», — цитирует его Национальная служба новостей (НСН).

В переговорах, которые проходят в госрезиденции Путина, участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, советник по вопросам внешней политики и политики безопасности ФРГ Кристоф Хойсген, советник по вопросам финансовой и экономической политики Ларс-Хендрик Рёллер и советник по вопросам европейской политики Уве Корзепиус.

В начале марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что визит канцлера ФРГ в Россию 2 мая не означает возобновления российско-германских межгосударственных консультаций.