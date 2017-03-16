Баварский премьер назвал дату визита Меркель в Москву

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Москву 2 мая. Она рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Визит согласован и готовится», — пояснил корреспонденту «Ленты.ру» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В настоящее время Зеехофер находится с трехдневным визитом в Москве. В ближайшее время 16 марта должна состояться его встреча с российским лидером.

Баварский премьер прилетел в сопровождении делегации, состоящей из 60 немецких политиков и бизнесменов. Как отмечает издание, заявленной целью визита станет возрождение экономических связей, подорванных антироссийскими санкциями Евросоюза, а также обсуждение роли России в урегулировании международных кризисов.

9 марта Песков сообщил, что визит канцлера Германии в Россию не означает возобновления российско-германских межгосударственных консультаций.

Последний телефонный разговор Путина с Меркель состоялся 7 февраля. Лидеры двух стран высказались за незамедлительное восстановление режима прекращения огня на Украине.