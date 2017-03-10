Трамп выяснит взгляды Меркель на Украину и Путина

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с немецким канцлером Ангелой Меркель украинский вопрос и отношения с Путиным. Об этом сообщает Reuters.

По словам высокопоставленного источника агентства в президентской администрации США, Трамп планирует выслушать соображения Меркель по вопросу разрешения конфликта на востоке Украины. В частности, президента интересует, какую роль в этом процессе, по мнению канцлера, могли бы сыграть Соединенные Штаты.

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Кроме того, Трамп хочет ознакомиться со взглядами Меркель на то, как лучше вести переговоры с президентом России.

Визит Ангелы Меркель в Вашингтон намечен на следующую неделю. Немецкого канцлера ждут и в Москве: в четверг, 9 марта, Владимир Путин в ходе встречи с главами МИД России и ФРГ Сергеем Лавровым и Зигмаром Габриэлем заявил, что приглашает в российскую столицу Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.