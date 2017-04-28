Кремль назвал темы майских переговоров Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудят борьбу с международным терроризмом и ситуацию на востоке Украины в ходе встречи, запланированной на 2 мая. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 28 апреля.

«Планируется затронуть ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию Минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса», — говорится в сообщении.

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Стороны также обсудят перспективы развития российско-германских отношений, в том числе сотрудничество «в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах». Кроме того, Путин и Меркель обменяются мнениями о саммите «Большой двадцатки», который пройдет в июле в Гамбурге.

Предполагается, что на саммите G20 состоится первая встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Ангела Меркель провела переговоры с американским лидером 17 марта.

16 марта стало известно, что канцлер Германии приедет в Москву 2 мая. В Кремле отмечали, что визит Меркель не означает возобновления российско-германских межгосударственных консультаций.