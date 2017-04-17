СМИ узнали о передаче британцам от Меркель досье на Путина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель передала британским спецслужбам досье на президента России Владимира Путина, собранное немецкой разведкой. Об этом сообщает издание Focus.

Журнал, ссылаясь на свои источники в немецких спецслужбах, утверждает, что в октябре 2015 года Меркель посетила официальную загородную резиденцию британского премьер-министра Дэвида Кэмерона — поместье Чекерс. Там канцлер встретилась с руководителями британских разведки и контрразведки, MI6 и MI5 — Алексом Янгером и Эндрю Паркером. Во время беседы они предупредили Меркель о возможных терактах в Германии. Та в свою очередь передала им досье на российского президента Владимира Путина и аналитические материалы о ситуации в Крыму.

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Как отмечает издание, Меркель официально не уведомила о поездке руководителей немецких спецслужб, что вызвало негодование среди сотрудников Федеральной разведывательной службы и Федеральной службы защиты Конституции ФРГ. Кроме того, по данным Focus, о передаче информации британцам Меркель немецким разведчикам и контрразведчикам также не сообщала.

Ангела Меркель, как ожидается, посетит Москву 2 мая. В программе визита — встреча с Владимиром Путиным. 9 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что визит канцлера ФРГ в Россию не означает возобновления российско-германских межгосударственных консультаций.

Последний телефонный разговор Путина с Меркель состоялся 7 февраля. Лидеры двух стран высказались за незамедлительное восстановление режима прекращения огня на Украине.