Лидеры «нормандской четверки» отметили важность пасхального перемирия в Донбассе

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры стран «нормандской четверки» вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования.

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«Лидеры призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле «всех на всех». Выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Собеседники поблагодарили Олланда за его усилия выразили надежду на то, что работа в «нормандском формате» будет продолжена после президентских выборов во Франции.

Стороны конфликта в Донбасса приняли решение установить к пасхальным праздникам перемирие с 10:00 мск 13 апреля.

Прекращение огня, в частности, прописано в Минских соглашениях, принятых в феврале 2015-го лидерами «нормандской четверки». Помимо этого, в них также зафиксированы обязательства сторон об отводе тяжелых вооружений, проведении выборов в Донбассе и законодательном закреплении особого статуса региона. Киев под любыми предлогами отказывался выполнять политическую часть договоренностей.