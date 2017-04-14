В ДНР обвинили украинских военных в нарушении пасхального перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили в Донбассе так называемое пасхальное перемирие. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина, передает Донецкое агентство новостей.

«Сегодня с 10 утра (13 апреля, время совпадает с мск — прим. «Ленты.ру») зафиксировано уже шесть нарушений, в том числе с применением минометов 120 миллиметров. Основанная масса зафиксирована в районе Авдеевской промзоны», — отметил он.

12 апреля представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего информировал о принятом сторонами решении установить к пасхальным праздникам перемирие в Донбассе с 10:00 мск 13 апреля.

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30 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдал приказ силовикам прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля. Днем ранее представитель Москвы в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов также сообщал о согласованном членами группы прекращении огня.

Прекращение огня, в частности, прописано в Минских соглашениях, которые были приняты в феврале 2015-го лидерами России, Франции, Германии и Украины. Помимо этого, в них также зафиксированы обязательства сторон об отводе тяжелых вооружений, проведении выборов в Донбассе и законодательном закреплении особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывался выполнять политическую часть договоренностей.