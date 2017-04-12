Режим полного прекращения огня в Донбассе вступит в силу 13 апреля

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что решение о полном прекращении огня в Донбассе вступит в силу 13 апреля в 10:00 мск. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает РИА Новости.

По словам Дейнего, все участники переговоров подтвердили договоренность о соблюдении режима тишины с 13 апреля.

Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае обострения обстановки в Донбассе украинские танки выдвинутся к линии разграничения. Вместе с тем он напомнил, что в соответствии с минскими договоренностями крупнокалиберная артиллерия и танки отведены с передовых позиций.

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30 марта украинский лидер объявил, что отдал приказ армии прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля. Днем ранее представитель России в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов также сообщил о согласованном членами группы прекращении огня в регионе.

Несмотря на это, украинские военные и ополченцы самопровозглашенных республик в апреле обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывался выполнять политическую часть договоренностей.